Fiera Capital a Aktie
WKN DE: A1C4LJ / ISIN: CA31660A1030
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Fiera Capital A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Fiera Capital A präsentiert in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,197 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,200 CAD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 163,5 Millionen CAD gegenüber 168,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,65 Prozent.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,920 CAD je Aktie, gegenüber 0,360 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 691,9 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 655,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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