Ausblick: Fiera Capital A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fiera Capital A wird am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,201 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 302,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 11,08 Prozent auf 154,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,886 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,360 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 636,1 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 655,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net