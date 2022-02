Ausblick: Fifth Street Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fifth Street Finance wird am 03.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,164 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fifth Street Finance 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 55,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 46,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 38,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,663 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,640 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 225,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 209,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at