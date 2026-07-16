Ausblick: Fifth Third Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fifth Third Bancorp wird am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,837 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,24 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,21 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,08 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,53 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,86 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at