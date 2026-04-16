Ausblick: Fifth Third Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fifth Third Bancorp lädt am 17.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,103 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fifth Third Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,710 USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,08 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fifth Third Bancorp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,85 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,25 USD je Aktie, gegenüber 3,53 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 12,83 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 12,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at