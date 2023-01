Ausblick: Fifth Third Bancorp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fifth Third Bancorp äußert sich am 19.01.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,999 USD aus. Im letzten Jahr hatte Fifth Third Bancorp einen Gewinn von 0,900 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 17,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,33 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,99 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,37 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,73 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 8,46 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 7,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at