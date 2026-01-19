Ausblick: Fifth Third Bancorp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fifth Third Bancorp lädt am 20.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,996 USD je Aktie gegenüber 0,850 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,34 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 26,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,20 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,49 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,14 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,04 Milliarden USD, gegenüber 13,25 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at