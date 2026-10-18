Fifth Third Bancorp Aktie

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WKN: 875029 / ISIN: US3167731005

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18.10.2026 07:01:06

Ausblick: Fifth Third Bancorp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fifth Third Bancorp wird am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 0,831 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,34 Milliarden USD – ein Minus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fifth Third Bancorp 4,09 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,53 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,88 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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