Fifth Wall Acquisition a Aktie
WKN DE: A3CY7Y / ISIN: US83193G1076
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Fifth Wall Acquisition A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fifth Wall Acquisition A lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,015 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 92,86 Prozent erhöht. Damals waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 36,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 10,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,055 USD je Aktie, gegenüber -0,320 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 159,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 152,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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