Ausblick: Fifth Wall Acquisition A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fifth Wall Acquisition A gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent auf 39,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,090 USD im Vergleich zu -0,320 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 161,4 Millionen USD, gegenüber 152,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at