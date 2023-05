Ausblick: Fifth Wall Acquisition A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fifth Wall Acquisition A stellt am 10.05.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,075 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fifth Wall Acquisition A noch -0,120 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fifth Wall Acquisition A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 55,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 37,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,211 USD, gegenüber -0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 243,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 167,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at