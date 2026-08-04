Figma Aktie

Figma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Experten-Erwartungen 04.08.2026 12:43:00

Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Analysten haben ihre Prognosen für die Figma -Bilanz abgegeben.

Figma wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,041 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 40,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 351,6 Millionen USD gegenüber 249,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,274 USD im Vergleich zu -2,440 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,06 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert

Bildquelle: gguy / Shutterstock.com

Nachrichten zu Figma

mehr Nachrichten