Ausblick: FIGS A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FIGS A äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass FIGS A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,067 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 152,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 186,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,262 USD, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 728,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 631,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at