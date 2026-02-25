Ausblick: FIGS A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FIGS A lädt am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,020 USD aus. Im letzten Jahr hatte FIGS A einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 165,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,111 USD im Vergleich zu 0,020 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 595,0 Millionen USD, gegenüber 555,6 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at