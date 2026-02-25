FIG a Aktie
WKN DE: A3CQYM / ISIN: US30260D1037
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: FIGS A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FIGS A lädt am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,020 USD aus. Im letzten Jahr hatte FIGS A einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 165,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,111 USD im Vergleich zu 0,020 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 595,0 Millionen USD, gegenüber 555,6 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FIGS Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: FIGS A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: FIGS A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: FIGS A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu FIGS Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|FIGS Inc Registered Shs -A-
|10,96
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.