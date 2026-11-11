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WKN DE: A41GD8 / ISIN: US3493811034

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Figure Technology Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Figure Technology Solutions wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,294 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Figure Technology Solutions 0,210 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Figure Technology Solutions 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 253,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 90,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Figure Technology Solutions 133,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 898,7 Millionen USD, gegenüber 457,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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