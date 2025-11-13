Ausblick: FILA KOREA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FILA KOREA lässt sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FILA KOREA die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 707,51 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FILA KOREA ein EPS von 223,00 KRW je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.065,77 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.049,46 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3748,25 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1417,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4.376,39 Milliarden KRW, gegenüber 4.268,74 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at