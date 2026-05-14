FILA KOREA Aktie

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WKN DE: A1C4P1 / ISIN: KR7081660003

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: FILA KOREA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FILA KOREA öffnet am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1860,63 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1400,00 KRW je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.240,75 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.237,50 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5145,03 KRW, während im vorherigen Jahr noch 4061,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.566,57 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4.468,65 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at

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