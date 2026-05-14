FILA KOREA Aktie
WKN DE: A1C4P1 / ISIN: KR7081660003
|
14.05.2026 07:01:06
Ausblick: FILA KOREA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FILA KOREA öffnet am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1860,63 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1400,00 KRW je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.240,75 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.237,50 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5145,03 KRW, während im vorherigen Jahr noch 4061,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.566,57 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4.468,65 Milliarden KRW waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FILA KOREA Co Ltd
|
14.05.26
|Ausblick: FILA KOREA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.03.26
|Ausblick: FILA KOREA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.03.26
|Erste Schätzungen: FILA KOREA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu FILA KOREA Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|FILA KOREA Co Ltd
|38 000,00
|5,26%