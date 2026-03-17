FILA KOREA Aktie
WKN DE: A1C4P1 / ISIN: KR7081660003
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17.03.2026 07:01:06
Ausblick: FILA KOREA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
FILA KOREA stellt am 18.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 44,25 KRW gegenüber -945,000 KRW im Vorjahresquartal.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 858,45 Milliarden KRW – das wäre ein Abschlag von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 861,37 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3880,50 KRW. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1417,00 KRW vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 4.419,34 Milliarden KRW, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4.268,74 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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