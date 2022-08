Ausblick: Finance of America Companies A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Finance of America Companies A wird am 04.08.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,099 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Finance of America Companies A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 16,90 Prozent auf 323,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Finance of America Companies A noch 389,0 Millionen USD umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,686 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at