Ausblick: Finance of America Companies A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Finance of America Companies A präsentiert in der am 08.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,025 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Finance of America Companies A noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 141,6 Millionen USD gegenüber 267,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 47,06 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD, gegenüber -0,320 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 622,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 573,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at