Finance of America Companies Incorporation Registered shs Aktie
WKN DE: A40JE2 / ISIN: US31738L2060
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Finance of America Companies legt Quartalsergebnis vor
Finance of America Companies äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,04 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Finance of America Companies 2,13 USD je Aktie erwirtschaftet.
Finance of America Companies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 84,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,66 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,74 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 506,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 290,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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