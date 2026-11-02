Finance of America Companies Incorporation Registered shs Aktie

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WKN DE: A40JE2 / ISIN: US31738L2060

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Finance of America Companies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Finance of America Companies stellt am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,270 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Finance of America Companies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 132,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 52,27 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,57 USD im Vergleich zu 3,74 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 450,2 Millionen USD, gegenüber 290,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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