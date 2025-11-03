Finance of America Companies Incorporation Registered shs Aktie
Ausblick: Finance of America Companies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Finance of America Companies lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,671 USD gegenüber 7,50 USD im Vorjahresquartal.
Finance of America Companies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 101,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 79,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 498,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 405,8 Millionen USD, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahr.
