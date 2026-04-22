Ausblick: Financial Institutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Financial Institutions äußert sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,920 USD aus. Im letzten Jahr hatte Financial Institutions einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 62,8 Millionen USD – ein Minus von 30,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Financial Institutions 90,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,92 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,61 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 258,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 374,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at