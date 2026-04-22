Financial Institutions Aktie

Financial Institutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 626516 / ISIN: US3175854047

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Financial Institutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Financial Institutions äußert sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,920 USD aus. Im letzten Jahr hatte Financial Institutions einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 62,8 Millionen USD – ein Minus von 30,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Financial Institutions 90,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,92 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,61 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 258,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 374,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Financial Institutions IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Financial Institutions IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Financial Institutions IncShs 34,15 -0,06% Financial Institutions IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost finden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen