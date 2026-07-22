Ausblick: Financial Institutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Financial Institutions wird am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,930 USD aus. Im letzten Jahr hatte Financial Institutions einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 31,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 92,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 63,5 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,02 USD je Aktie, gegenüber 3,61 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 258,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 374,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at