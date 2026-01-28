Financial Institutions Aktie

Financial Institutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 626516 / ISIN: US3175854047

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Financial Institutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Financial Institutions wird sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,945 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -4,020 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Financial Institutions in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 559,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 63,0 Millionen USD im Vergleich zu -13,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,57 USD, gegenüber -2,750 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 243,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 263,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Financial Institutions IncShs 31,97 -0,78% Financial Institutions IncShs

