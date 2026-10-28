Ausblick: Financial Institutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Financial Institutions lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,05 USD. Dies würde einem Zuwachs von 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Financial Institutions 0,990 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 30,25 Prozent auf 66,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Financial Institutions noch 95,4 Millionen USD umgesetzt.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,19 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,61 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 260,9 Millionen USD, gegenüber 374,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at