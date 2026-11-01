Fine Organic Industries Aktie

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WKN DE: A2JPML / ISIN: INE686Y01026

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Fine Organic Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fine Organic Industries wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 44,60 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,99 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 35,40 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Fine Organic Industries 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,78 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fine Organic Industries 5,97 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 152,04 INR, gegenüber 136,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 26,64 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,46 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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