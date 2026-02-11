Fine Organic Industries Aktie
WKN DE: A2JPML / ISIN: INE686Y01026
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Fine Organic Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fine Organic Industries stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 30,50 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fine Organic Industries noch 26,97 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 3,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,32 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 134,82 INR, gegenüber 133,89 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 23,91 Milliarden INR im Vergleich zu 22,60 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fine Organic Industries Ltd Registered Shs Reg S
|
11.02.26
|Ausblick: Fine Organic Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.01.26
|Erste Schätzungen: Fine Organic Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Fine Organic Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Fine Organic Industries Ltd Registered Shs Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Fine Organic Industries Ltd Registered Shs Reg S
|4 601,60
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.