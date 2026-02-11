Ausblick: Fine Organic Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fine Organic Industries stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 30,50 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fine Organic Industries noch 26,97 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 3,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,32 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 134,82 INR, gegenüber 133,89 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 23,91 Milliarden INR im Vergleich zu 22,60 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at