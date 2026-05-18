Ausblick: Fine Organic Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fine Organic Industries wird am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 27,80 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 31,68 INR je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,24 Prozent auf 5,93 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 127,70 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 133,89 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 23,44 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 22,60 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at