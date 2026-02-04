Ausblick: Fingerprint Cards Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fingerprint Cards Registered B wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -2,720 SEK. Im Vorjahresquartal waren -17,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 27,0 Millionen SEK gegenüber 41,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 35,10 Prozent.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -7,600 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -175,790 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 81,0 Millionen SEK, gegenüber 403,2 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at