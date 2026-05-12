Fingerprint Cards AB Registered b Aktie

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WKN DE: A41BRA / ISIN: SE0026141665

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Fingerprint Cards Registered B legt Quartalsergebnis vor

Fingerprint Cards Registered B lässt sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fingerprint Cards Registered B die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -1,140 SEK. Das entspräche einem Gewinn von 67,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -3,560 SEK erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 23,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 26,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fingerprint Cards Registered B einen Umsatz von 18,2 Millionen SEK eingefahren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -3,000 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -8,310 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 103,0 Millionen SEK, gegenüber 78,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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