Ausblick: Fingerprint Cards Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fingerprint Cards Registered B wird am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -2,720 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -17,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Fingerprint Cards Registered B nach der Prognose von 1 Analyst 27,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 35,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,6 Millionen SEK umgesetzt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -9,750 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -175,790 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 81,0 Millionen SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 403,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at