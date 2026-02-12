Fingerprint Cards AB Registered b Aktie

Fingerprint Cards AB Registered b

WKN DE: A41BRA / ISIN: SE0026141665

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fingerprint Cards Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fingerprint Cards Registered B wird am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -2,720 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -17,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Fingerprint Cards Registered B nach der Prognose von 1 Analyst 27,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 35,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,6 Millionen SEK umgesetzt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -9,750 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -175,790 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 81,0 Millionen SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 403,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Fingerprint Cards AB Registered Shs -B- 18,35 0,33% Fingerprint Cards AB Registered Shs -B-

