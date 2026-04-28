Fingerprint Cards AB Registered b Aktie

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WKN DE: A41BRA / ISIN: SE0026141665

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Fingerprint Cards Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

Fingerprint Cards Registered B wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -1,140 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,560 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 26,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 23,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,2 Millionen SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -3,000 SEK aus. Im Vorjahr waren -8,310 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 103,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 78,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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