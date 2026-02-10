Ausblick: Finnair legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Finnair wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,109 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Finnair einen Verlust von -0,040 EUR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 795,8 Millionen EUR gegenüber 782,9 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,160 EUR, gegenüber 0,180 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,11 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,05 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at