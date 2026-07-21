Ausblick: Finnair präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Finnair lädt am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Finnair im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,239 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,060 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 14,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 903,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 787,7 Millionen EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,502 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,44 Milliarden EUR, gegenüber 3,11 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at