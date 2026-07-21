Finnair Aktie
WKN DE: A403WV / ISIN: FI4000567029
|
21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Finnair präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Finnair lädt am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Finnair im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,239 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,060 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 14,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 903,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 787,7 Millionen EUR umgesetzt.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,502 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,44 Milliarden EUR, gegenüber 3,11 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Finnair Oyj Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Finnair präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Finnair mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Finnair stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Finnair legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Finnair verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Finnair Oyj Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Finnair Oyj Registered Shs
|4,80
|1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.