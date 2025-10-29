Ausblick: Finnair stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Finnair wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass Finnair für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,197 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 847,9 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 818,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,109 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,180 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 3,15 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 3,05 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at