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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Finnair zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Finnair veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,276 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Finnair in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 954,0 Millionen EUR im Vergleich zu 834,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,495 EUR im Vergleich zu 0,090 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden EUR, gegenüber 3,11 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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