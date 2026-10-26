Finnair Aktie
WKN DE: A403WV / ISIN: FI4000567029
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Finnair zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Finnair veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,276 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 EUR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Finnair in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 954,0 Millionen EUR im Vergleich zu 834,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,495 EUR im Vergleich zu 0,090 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden EUR, gegenüber 3,11 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Finnair Oyj Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Finnair zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Finnair öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Finnair präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Finnair Oyj Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Finnair Oyj Registered Shs
|4,03
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.