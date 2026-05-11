Ausblick: Finning International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Finning International wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,01 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 31,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Finning International 0,770 CAD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,52 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,82 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,64 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,95 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,93 Milliarden CAD, gegenüber 10,59 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at