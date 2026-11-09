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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Finning International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Finning International wird am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,25 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Finning International ein EPS von 1,17 CAD je Aktie vermeldet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,97 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 4,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,84 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,70 CAD je Aktie, gegenüber 4,95 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 11,49 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 10,59 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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