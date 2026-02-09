Finning International Aktie

Finning International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885970 / ISIN: CA3180714048

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Finning International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Finning International wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,06 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Finning International ein EPS von 1,02 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Finning International 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,62 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Finning International 2,87 Milliarden CAD umsetzen können.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,18 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,62 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 10,57 Milliarden CAD, gegenüber 11,21 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Finning International Inc

Analysen zu Finning International Inc

Aktien in diesem Artikel

Finning International Inc 54,50 -0,91% Finning International Inc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

