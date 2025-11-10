Finning International Aktie
WKN: 885970 / ISIN: CA3180714048
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Finning International präsentiert Quartalsergebnisse
Finning International lädt am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,02 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 CAD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,58 Milliarden CAD – ein Minus von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Finning International 2,83 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,07 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,62 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,28 Milliarden CAD, gegenüber 11,21 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
