Ausblick: Finning International präsentiert Quartalsergebnisse

Finning International lädt am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,02 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 CAD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,58 Milliarden CAD – ein Minus von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Finning International 2,83 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,07 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,62 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,28 Milliarden CAD, gegenüber 11,21 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at