Ausblick: Finning International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Finning International wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,18 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,12 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,76 Milliarden CAD – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Finning International 2,61 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,66 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,95 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,98 Milliarden CAD, gegenüber 10,59 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at