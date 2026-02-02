Ausblick: FinnvedenBulten AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FinnvedenBulten AB öffnet am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,300 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 900 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem FinnvedenBulten AB 0,030 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 24,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,12 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,48 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 3,64 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 6,45 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 4,92 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 5,81 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at