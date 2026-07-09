FinnvedenBulten AB Aktie
WKN DE: A1JGQU / ISIN: SE0003849223
|
09.07.2026 07:01:06
Ausblick: FinnvedenBulten AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FinnvedenBulten AB lädt am 10.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,60 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FinnvedenBulten AB noch 0,690 SEK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 1,05 Prozent auf 1,32 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,34 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 4,45 SEK, während im vorherigen Jahr noch -0,550 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,98 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,05 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FinnvedenBulten AB
|
09.07.26
|Ausblick: FinnvedenBulten AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.06.26
|Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: FinnvedenBulten AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: FinnvedenBulten AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.01.26