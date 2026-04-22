Ausblick: FinnvedenBulten AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

FinnvedenBulten AB wird am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,950 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 143,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,390 SEK erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,36 Milliarden SEK – ein Minus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FinnvedenBulten AB 1,43 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 3,62 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,550 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,15 Milliarden SEK, gegenüber 5,05 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at