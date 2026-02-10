Finolex Cables Aktie

WKN DE: A0MJY5 / ISIN: INE235A01022

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Finolex Cables gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Finolex Cables wird am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 9,40 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,63 INR je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent auf 13,53 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 40,79 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 45,82 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 58,30 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 53,19 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

