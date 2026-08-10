Ausblick: Finolex Cables informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Finolex Cables öffnet am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 10,00 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10,63 INR je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,55 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 25,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,96 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 49,37 INR je Aktie, gegenüber 46,67 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 73,76 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 63,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at