Ausblick: Finolex Cables zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Finolex Cables wird am 28.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 9,90 INR. Das entspräche einer Verringerung von 20,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 12,53 INR erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Finolex Cables in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 18,43 Milliarden INR im Vergleich zu 15,95 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,26 INR, gegenüber 45,82 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 61,98 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 53,19 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at