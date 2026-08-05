Finolex Industries Aktie
WKN DE: A3CM68 / ISIN: INE183A01024
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Finolex Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Finolex Industries wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,20 INR. Dies würde einem Zuwachs von 38,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Finolex Industries 1,59 INR je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Finolex Industries in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 11,90 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 10,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,19 INR, gegenüber 9,69 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 45,94 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,13 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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